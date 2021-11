Eelmisel nädalal ütles Grigorjev, et vaatamas on käidud kahte puud. Paraku kasvavad mõlemad sellises paigas, et tehnikaga ligi pääseda on keeruline. Anna lähedal asuv okaspuu on küll lagedal põllul, ent pehme pinnase tõttu rasked masinad selleni ei jõua ilma, et riskiks pinnasesse kinnijäämisega. Teine kuusk mis praegu veel sirgub Raplamaale jääva Vahastu kandis aga kasvab elektriliinide läheduses, mis omakorda transporditehnika jaoks operatsiooni keerukaks muudab. Pärast võimalike variantide kaalumist aga otsustati siiski, et Paide linna esinduspuu on just see Raplamaal kasvav kuusk.