Kerli Kadaku sõnul on jõulupühade perioodiks ajutise lisatööjõu palkamine muutunud juba üsna tavaliseks nähtuseks. “Peamiselt otsivad abiväge kaubanduskeskused, kus pühade-eelsel ajal suureneb müük ja vajatakse töötajaid juurde,” kinnitab Kadak, “Kuid kindlasti on jõulude kandis rohkem tööd ka posti-, ja kullerfirmadel.” Tööjõuekspert lisab, et samamoodi leidub ka inimesi, kes endale juba mitu aastat detsembrikuusse tööampsu otsivad. “Reeglina on nende nimed juba tööandjatel andmebaasis olemas, et saaks otse ühendust võtta. Kuid see ei tähenda, et uusi tööampsajaid peale ei mahu. Eriti just suurtes kaubanduskettides, kus kaupluseid palju ja kus lisaks pühadeperioodile on vaja lühiajalist tööjõudu mõnikord ka muul ajal, näiteks avatakse mõni uus kauplus või on tulemas suur allahindluskampaania. Kuna jõuludele järgnebki jaanuaris traditsiooniline soodusmüükide aeg, siis vajab osa kaubandusettevõtteid kindlasti tööampsu tegijaid ka uue aasta alguses,” kinnitab Finesta Kerli Kadak tööjõu rendiosakonna juht, kes ka ise praegu ühele suurele poeketile tööampsu tegijaid värbab.