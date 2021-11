Käesoleval aastal on vähemalt 7 inimest hukkunud hooletust suitsetamisest alguse saanud tulekahjus. „Elu näitab, et õnnetuse puhkemiseks piisab väga vähesest. Hiljutisest ajast meenub traagiline juhtum, kus kirglik suitsetaja viskas hõõguva koni kodus prügikasti. Sellest puhkes tulekahju, mis nõudis selle sama inimese elu ja seadis ohtu veel mitme inimese elu ja tervise,“ tõi Saaremets näite. „Kurbi näiteid on ka sellest, kus inimene on ohtralt napsitanud ja suitsetades magama jäänud. Ka siis on tagajärjed enamasti traagilised.“

Teine sagedane põhjus, millest eluhoonetulekahjud puhkevad, on riknenud ja oma aja ära elanud elektrisüsteem. Elektrist alguse saanud tulekahjudes on käesoleval aastal hukkunud juba vähemalt 9 inimest. „Amortiseerunud ja rikkis elektrisüsteemi puhul on õnnetuse puhkemine aja küsimus. Sageli ei tule vanad elektrisüsteemid toime tänapäevase kodutehnika koormusega ning tekib ülepinge. Aastakümnete vanused elektrikaablid on sageli muutunud hapraks või on neid oskamatult paigatud. See suurendab samuti tulekahju puhkemise riski,“ selgitas Saaremets. „Elektrisüsteemi remont on paratamatult kulukas töö, kuid kindlasti tuleb meeles pidada, et elektrisüsteemi peab välja vahetama kutseline elektrik. Ainult nii saab olla kindel, et töö on tehtud kvaliteetselt ja nõuetele vastavalt ning õnnetuse juhtumise tõenäosus on minimaalne,“ rõhutas ta.