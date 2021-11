Swedbanki ATM-i projektijuht Jüri Jevdokimov selgitas, et hetkel on Paide Maksimarketis käimas ehitustööd ja seepärast pidime ajutiselt Swedbanki sularahaautomaadi sealt ära võtma. "Kui ehitustööd lõppevad, pannakse see sama automaat sinna samasse tagasi, mitte ei asendata uuema mudeliga ega kolita ka hoonesse sisse," ütles ta.