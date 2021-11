Alustan retke Jaama tänavaltSamal ajal kui Türi–Paide buss uuele ringile läheb, virutan autoukse kinni, vinnan raskuseks kaasa võetud seljakoti ühes ja asun mööda tänavat teele. Kindlust, et suund on õige, annab vana veduri juurde haljasalale paigaldatud matkatee viit.Jaama tänav pole iseenesest eriline vaatamisväärsus. Ühte külge palistavad eramajad, teisel pool võib raudteega paralleelselt leida nii rohtu kasvanud küttehoovi kui ka vanarauaplatsi. Loodan, et kohe jõuan metsa.Nii, siin on Saunametsa kalmistu. Kõik on õige!Jätkan liikumist. FOTO: Kuido Saarpuu