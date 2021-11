Raadio 2 Aastahiti hääletus on avatud

Raadio 2 muusikajuhi Erik Morna sõnul on 2021 muusikaasta üheks märksõnaks mitmekeelsus: “Mitte ainult selles mõttes, et paljud poplaulud on korraga inglise- ja korea- või eesti- ja vene- või soome- ja rootsikeelsed. Näiteks räpparid on haaranud kuuekeelse instrumendi nimega kitarr ning hakanud tegema emo rocki.” Ta lisab, et aasta jooksul ilmunud albumitel on tervikuna rohkem mängulisust ja lood ületavad sageli žanrite piire. “Tunnen kaasa auhinnaüritustele, kus lahterdatakse artiste eri kategooriatesse, sest piirid on järjest hägusemad. Raadio 2 Aastahitt on õnneks puhas rahvahääletus, kõik stiilid ja sood on segamini ja teretulnud.”