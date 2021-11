Eesti pankade väljastatud pangakaartidega tehti 2019. aastal üle maailma 19 900 kaardipettust koguväärtusega 1,3 miljonit eurot – see tähendab iga 100eurose kaarditehingu kohta ühe eurosendi suurust kaotust petistele. Nagu ka mujal Euroopas, on Eesti pangakaartidega tehtud pettuste arv suurenenud. Kaarditehingute pettuste kasv oli seejuures mõnevõrra kiirem tehingute kasvust. Siiski on meie pankade välja antud pangakaartidega pettuseid võrreldes muu Euroopaga väga vähe – koguni viis korda vähem kui Euroopa riikides keskmiselt. Koos Rootsi, Hollandi ja Soomega eristumegi selle poolest, et samal ajal, kui meie inimesed kasutavad pangakaarte väga aktiivselt, on kaardipettuste osatähtsus kaarditehingutes väga väike.