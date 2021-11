Järva valla kriisikomisjon on viimasel ajal käinud koos nädalas korra või kaks, nõu on peetud nii allasutuste kui ka piirkonnajuhtidega. 19. novembri koosolekul andis kriisikomisjoni esimees Arto Saar teada, et Järva vallas on maakonna madalaim nakatumistase, mis on siiski kõrge, kui vaadata paari kuu taguseid numbreid – 593 saja tuhande elaniku kohta. Ka teiste omavalitsuste nakatumisnäitajad on languses.