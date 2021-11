Vabatahtlikud andsid viga saanud händkakule kiiret abi

Virge Võsujala ütlust mööda juhtub nende ühingus sageli, et vabatahtlike teele jäävad hätta sattunud loomad ja linnud. Võib-olla on asi ka selles, et enamik tavainimesi lihtsalt ei oska abivajajaid märgata, kuid nende metsloomade ja -lindude abistamisega iga päev tegelejad tunnevad kriitilise olukorra ära.

Nii said ka Idla ja Strandberg kohe aru, et tee ääres kössitava kakuga pole kõik korras. Neil tuli tegutseda kiiresti, sest tavaliselt poevad linnud inimeste lähenedes kohe okste alla või kuhugi risu sisse peitu ning sealt hirmunud lindu kätte saada ilma, et ta end veel rohkem ei vigastaks, on juba keerulisem. Õnneks said nad händkaku enne putku panekut kätte ja jõudsid temaga Paidesse.