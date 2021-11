Peatselt ametist vabanevale vallajuhile terendab uus mõjukas töökoht

Virumaa Teataja kirjutab, et Tapa vallavanema konkursi kuueliikmelisse komisjoni kuulub kolm EKRE ja kolm valimisliidu Valgejõgi liiget. Volikogu opositsiooni moodustavast Reformierakonnast, Keskerakonnast ja valimisliidust Koostöö ei kuulu komisjoni mitte kedagi. Reformierakonda esindav Reigo Tamm heitis volikogu esimehele Alari Kirdile (valimisliit Valgejõgi) ette, et too soovib senist Türi vallavanemat Pipi-Liis Siemanni Tapa vallavanemaks toomist. Kirt seda ei kinnitanud seda ega lükanud ka ümber.