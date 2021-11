Naiskonna järgmise hooaja maksumuseks on ca 65 000 eurot. Väikese osa sellest summast aitab toetada Türi vald, Türi spordiklubide liit ja Kultuurkapital. Siiski jääb suurem osa sellest summast asjaosaliste endi tasuda ja see käib neile kohati üle jõu. Seega on iga toetust suureks abiks.