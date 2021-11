Eestis on avalikult kasutatavaid teid 40 588 km, millest ligi 17 000 moodustavad riigiteed ning ligi 24 000 kohalikud teed. Kui üle 80% riigiteedest on heas või rahuldavas seisukorras, siis hiljutine kohalike teede seisukorra analüüs andis kohalike teedevõrgule koondhindeks „halb“. „Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb omavahenditest väheks, mistõttu on juhtumipõhine investeeringutoetus võimaldanud juba aastaid rekonstrueerida teid, mis muidu ootaksid tulevikku,“ ütles Aas.