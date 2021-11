Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausus, et ehitusvaldkond on pidevalt nagu Ameerika mägedel, kus olukord on pidevalt kiires muutumises. „Igas olukorras kiirelt kohanemiseks peab ehitus muutuma järjest targemaks ning see muutus peab algama targematest tellijatest, kusjuures riik peab siin kindlasti näitama eeskuju,“ sõnas ta. „Ehitus ja materjalid kallinevad ning esineb tarneprobleeme, mis kõik viitab sellele, et kui hakatakse ehitama, tuleb enne väga hästi läbi mõelda, mida tahetakse ja kuidas tahetakse.“