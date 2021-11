Noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani sõnul salvestatakse sel aastal esmakordselt lisaks tavapärastele õppevideotele veel ka eraldi kombinatsioonid, et keerulisel ajal õpetajale peo repertuaari õppimine võimalikult lihtsaks teha. Samal põhjusel otsustati sel korral ka kogu tantsupeo repertuaar mahutada ühte tantsukirjelduste raamatusse. „Korraga kogu peo materjali välja andmine on võrreldes viimaste pidudega erandlik. Varem on repertuaar ilmunud kahes osas, kuid sel korral otsustasime ühe trükise kasuks, et juhendajad saaksid juba enne peo hooaja algust asuda tantse õpetama. Selline lähenemine võimaldab igal juhendajal valida oma rühma jaoks sobiva rütmi tantsude omandamisel,“ ütleb Kurrikoff-Herman.