„Meie rahvuslik eesmärk peaks olema miinimumpalk tõsta lähiajal vähemalt 1000 euroni. Ükski täiskohaga ausat tööd tegev inimene ei tohiks olla toimetulekuraskustes - me oleme ühiskonnana nii arenenud, et ausa tööga peab olema võimalik ära elada. Avaldatud uuring tõestab veenvalt, et töötasu alammäära muutmine on kõige lihtsam poliitiline instrument inimeste vaesusest välja aitamiseks. Uuringu andmed näitavad, et töötasu alammääral on oluline mõju vaesusele ja soolisele palgalõhele - tõstes töötasu alammäära vähendame otseselt palgavaesus ja soolist palgalõhet,” sõnas Läänemets.

“Töö peab tagama inimestele väärikuse ja töö peab olema tasuv, aitamaks ületada meie ühiskonda lõhestavad ja meie rahva potentsiaali tagasihoidvat ebavõrdsuse lõhet . Uuring näitas, et palgalõhe on eriti suur väliskapitalil põhinevates ettevõtetes ja riigiasutustes, ja seda on vähem kohalike omavalitsuste asutustes. Samas on just viimastes tegevusalasid, mille palgad on keskmisest madalamad. “Selgelt on näha, et avalik sektor riigi ja omavalitsuste näol saab olla ühiskonnas eeskujuks, et meil oleks tasuvamat tööd ja vähem ebavõrdsust,” tõdes Läänemets.