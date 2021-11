Tunnustatud treenerid tekitavad õpilastes spordiisu

Eesti Olümpiakomitee on võtnud nõuks liikumisest üha kaugenevaid lapsi spordist vaimustuma panna. Selleks on ellu kutsutud projekt «Sport koolis», mille mõte on viia elukutselised treenerid koolidesse I–III klasside lastele spordialasid tutvustama ja seda lausa iganädalase lisaliikumistunnina. Järvamaal lööb katsetuses tänavu kaasa igast omavalitsusest üks kool.