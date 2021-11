Igal inimesel on võimalik jõulukuul annetada heategevuseks toidukaupa läbi Barbora ja Coopi e-poe. E-Selverist saab klient teha annetuseks ostu 1, 5 või 10-euroses summas, ostude eest laekunud raha eest saab Toidupank valida Selveris just neid tooteid, millest hetkel kõige suuremat puudust tuntakse. Rimi e-poes saab klient teha annetuseks ostu 3, 5 ja 10 euroses summas. Rimi kogub annetatud summad kokku ja kannab kord kuus Toidupangale. Toidupank kasutab saadud annetusi, et toimetada toiduabi igasse Eestimaa nurka.

Toiduannetuste kogumine interneti teel on toidupanga jaoks üha olulisem olukorras, kui traditsiooniks saanud jõulukuised toidukogumispäevad tuleb koroona leviku ja kehtestatud piirangute tõttu ära jätta. „Arvestades, et Eesti elanikud on aktiivsed e-poodide külastajad ning järjest enam leibkondi tellivad toidukaupluste andmetel oma igapäevaseid tooteid läbi e-poodide, on meil hea meel, et jõulukuul saame toidukogumispäevi samuti läbi viia läbi suuremate kaupluste e-poodide, kus annetuste tegemine on turvaline ja mugav,“ sõnas Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.