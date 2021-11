VHK keelpilliorkester koosneb Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli õpilastest. Koos musitseerivad noored vanuses 13–19 aastat. Orkester on seni koostööd teinud interpreetidega nagu Johan Randvere, Marten Altrov, Linda-Anette Verte, Riivo Kallasmaa, Kirke Karja, Joel ja Heikko Remmel, Peedu Kass, Mari Kalkun, Liisi Koikson, Mari Jürjens, Jarek Kasar, Jaan Pehk ja mitmed teised. Kuivõrd käesoleval poolaastal on orkestri dirigent Rasmus Puur õpingute tõttu suure osa ajast kodumaalt eemal, tuli mõelda, kuidas keelpilliorkestri tööd sel ajal korraldada. „Imekombel õnnestus nõusse saada mõned erakordselt inspireerivad ja head muusikud,“ sõnab Puur. Nii on orkestril ilus võimalus teha koostööd dirigendi ja helilooja Pärt Uusbergiga.

Kontserdid VHK orkestriga on Uusbergi jaoks esmakordne võimalus dirigeerida vaid orkestrit. „Minu senised kokkupuuted orkestritega on olnud läbi oma vokaalinstrumentaalteoste juhatamise, kus tavaliselt on prooviperiood võrdlemisi lühike.“ räägib dirigent. „Minu hinnangul on prooviperiood olnud tore ja tunnen, et olen järk-järgult õppinud üha personaalsemalt tundma seda toredat kollektiivi.“