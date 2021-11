Linnas algasid asfalteerimistööd

Paide linna linnamajanduse osakonna juhataja Mait Grigorjev ütles, et Pikk tänav on olnud linnas üüd pikalt suletud ning ehitaja ootas ilma pöördumist, et saaks viimaks asfaldipaneku ette võtta. "Asfaldi alla tahetakse saada ikka kogu tänav kesklinnast kuni Münt tänavani, kuid kindlasti ei tehta seda ühe korraga," lausus ta.