Luigepoeg ja koskel ootavad abi

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ütles, et on saanud teateid tehisjärvel elutsevatest luikedest juba mitme nädala jooksul. Tema teada oli esialgu luiki rohkem. Nad tulid sinna terve perega, olid täiskasvanud valged luiged ja kaks-kolm pruuni-hallisulelist poega. «Kui mina vaatamas käisin, nägin elujõus valget luike, kes tundus olevat igati rändevõimeline,» sõnas ta.

Sel nädalal hakkasid Võsujalani jõudma teated üksikust luigest, kellele polnud järvel vaba vett enam kuigi palju alles jäänud. «Kui ma temast pilte nägin, siis sain kohe aru, et see on üksik teistest maha jäänud sellekevadine luigepoeg. Selline noor isend ei elaks üksinda seal talve üle,» lausus ta.