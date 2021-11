Tikkiv finantsjuht pälvis preemia

Kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava programmijuht Kristi Jõeste ütles, et Kadi Vingisaar pälvis stipendiumi väga hea õppeedukuse, suurepärase algatus- ja organiseerimisvõime ning koostööoskuse eest. «Kadi on oma kursuse vanem, kes on eriti pandeemia ajal aidanud hoida kursuse kokkukuuluvust ja üksteisele toe pakkumist,» selgitas ta. «Erilist tähelepanu pälvib tema võimekus kaastudengeid ürituste ettevalmistusse kaasata, millest kaalukaim on olnud kultuuripärandi loovrakenduste tänavuse sügiskooli «Vesilood ja laevalaulud» korraldamine ja läbiviimine.»