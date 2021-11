„Paljulapselise pere peana tean, kui oluline on lastele jõulurõõm ja millist rolli mängivad selles kingitused, mida lapsed on südamest soovinud. Seetõttu on mul väga hea meel, et Maxima on nii pikalt vedanud heategevuslikku Inglipuu kampaaniat ja jätkab seda ka sel aastal,“ lausus MAXIMA Eesti tegevjuht Edvinas Volkas. Järvamaal ootab kampaania raames jõulukingitust 47 last, neist 27 Türil ja 20 Paides.

Maxima on viimased 12 aastat aidanud heade inimeste abiga viia jõulurõõmu tuhandete perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja jooksul täitnud ligikaudu 20 000 lapse salajase jõulusoovi. Ka sel aastal kogus Maxima koostöös erinevate omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ning Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku nende ligi 2000 lapse jõulusoovid, kelle perel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud kingituse tegemiseks.

Just sellistes olukordades ongi kaasinimestest hoolivad kampaaniad tänuväärt abimeheks, võimaldades igaühel panustada ka nende laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata jääksid. Inglipuud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 45 Maxima kaupluses üle Eesti. Üks Inglipuu asub ka Maxima enda peakontoris, kus ettevõtte kontoritöötajad saavad samuti lastele jõulurõõmu valmistada. Harjumaal ootab kampaania raames jõulukingitust 1046 last, neist 936 Tallinnas, 53 Maardus, 27 Lääne-Harju, 16 Saue ja 14 Viimsi vallas.

Pikalt on Maxima selle kampaania raames teinud koostööd Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, kes esindab kolme ja enama lapsega perekondi kõikjal Eestis. Tänu sellele on kõrvuti kohalike omavalitsuste abiga kogutud laste soovidega kingisaajate hulgas ka 500 lasterikkast perest pärit last. „Laste unistused on sageli ka üsna praktilist laadi. Nii näiteks soovitakse uut hambaharja, sokke, kokaraamatut või kõrvaklappe koduste koolitööd tegemiseks,“ kirjeldas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap laste selleaastaseid soove.

Kolmandat aastat lööb Maxima heategevuskampaanias kaasa ka Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, kelle kaudu saab Inglipuu kampaania abil tänavu jõulukingi 72 last. Keskuse direktori Kersti Põldemaa sõnul on Inglipuu kingitused lastele alati palju rõõmu teinud. „Juba mitmendat aastat on meie klientide lapsed saanud soovitud toredaid jõulukinke. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on väga tänulik selle koostööprojekti eest,“ lausus ta.

Iga eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 23. november – 8. detsember. Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult lapse nimi, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle kingitus. Kingituse saab jätta pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima toimetab selle juba lapseni. Inglipuude täpsed asukohad on leitavad veebilehel www.maxima.ee/inglipuu.