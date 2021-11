Eesti Loto annab teada, et viimase Bingo loto täismängu võidu 22 183 eurot toonud pilet osteti sedapuhku internetist ja Vikinglotto lisavõidu toonud 10 000 eurone võidupilet Türi Konsumist.

Lisaks said kaks mängijat ka Vikinglotto 5+1 tabamuse – üks võidupiletitest on ostetud internetist ja teine Pärnu keskuse Selverist, mõlema võidusummaks on 24 897 eurot. (JT)