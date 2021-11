Ameerikast alguse saanud soodsate müügipakkumiste kampaania on vallutanud ka Eesti. „Musta reede“ kõrval võib rääkida ka „mustast novembrist“ või „mustast nädalast“, sest ahvatlevaid pakkumisi on internetis sel kuul rohkelt. Kuidas veenduda, et soodushind sisaldaks ikka allahindlust ja et tundmatu, kuid ülisoodsate pakkumistega veebileht ei osutuks pettuseks?