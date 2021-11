JOLi esimees ja JAKi nõukogu esimees Priit Värk selgitas, et muudatuse peamiseks eesmärgiks on tuua maakonna arendustegevused ja omavalitsuste ühistegevused ühte organisatsiooni. “Seni olid need JAKis ja JOLis, kuid see pole mõistlik juhtimise seisukohalt. Töötajad ja reaalne maakonna arendustegevus – alates haridusest ja lõpetades ettevõtlusega – on JAKis, kuid mitmed riigipoolsed kohustuslikud ülesanded ja omavalitsuste ühistegevus on veel JOLis. Nii väldime ebakõlasid ja sihtasutusel Järvamaa saab olema täiskohaga tegevjuht, mida enam mitmeid aastaid polnud JOLil.”