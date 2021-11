Pühapäeval algab advendikuu ja selle puhul süüdatakse mitmel pool keskustes tuled jõulupuul. Nii on see ka Türi vallas Kabalas. Kohalike jaoks on tegemist aga üsna erilise advendiaja algusega, sest tuled süüdatakse puul, mille ostmist toetasid ka paljud Kabala elanikud ise.