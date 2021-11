Kui korteris elavatele inimestele võib tunduda, et kompostimine ei ole nende jaoks, siis tegelikult see nii ei ole.

Kompostimise infokeskuse algataja ja koolitaja Anneli Ohvril ütles, et korterielanikel on kompostimise võimalusi päris palju. Korteri sees saab kompostida näiteks bokashi-meetodil. «See on kinnine kompostimine, kus biojäätmete lagundamiseks kasutatakse bokashi-pulbrit,» täpsustas ta.