Koolipoisina heategevusliku jõuluprojekti algatanud Kuldar Ennika sõnul on kümmekond aastat kestnud ettevõtmine saanud teoks just tänu headele ja südamlikele inimestele meie endi seast, kes on teinud annetusi kingikoti täitmiseks.

"Me oleme headele inimestele äärmiselt tänulikud, sest just tänu neile on saanud väga paljud inimesed tunda jõulurõõmu, kes seda võibolla ise endale või oma lähedastele pakkuda ei saa. Uskuge, nähes viieaastast last avamas oma esimest jõulupakki ja sealt avastmast puldiautot, joostes jõuluvana juurde teda kallistama ja lausudes sõnad: "Aitäh jõuluvana, see on täpselt see auto mida ma soovisin", tekitab ülimalt rahuloleva tunde ja tahtmise seda projekti igal aastal uuesti teha," rääkis, mis teda head tehes motiveerib.