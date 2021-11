Kohtla-Järve gümnaasium korraldab juba kolmandat korda koolinoorte ja koolitöötajate omaloominguliste laulude konkurssi "Väike laul suurele lavale", millel saavad osaleda muusikahuvilised üle kogu Eesti. Osalema on oodatud kõikide kooliastmete õpilased 1. kuni 12. klassideni, kutseõppeasutuste õpilased ja koolitöötajad. Oma loo "Secrets" saatis konkursile ka Acadeemikud ning nende pala pääses lõppkontserdile.

Bändi kitarrist Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants rääkis, et teade konkursi kohta tuli kooli meilile. Kuna Acadeemikud on juba paar aastat saatnud enda loo "Eesti laulule", mõtlesid nad, et miks mitte ka mõnel teisel konkursil õnne proovida.