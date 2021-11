Võsujalg ütles, et tänaseks oli jää järvelt peaagu kadunud ning paadiga luike mööda järve vabas vees taga ajada ei saa. "Ta läheb närvi ja lendab lihtsalt minema. Luige päästmiseks on siiski vajalik jää, kust ta põgenema ei pääse. Ta peab olema juba teatud mõttes hädas, et inimesed teda aidata saaks," selgitas ta. Praegu on järvel vaba soe vesi ja tal pole seal häda midagi.