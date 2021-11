Uus vallavanem asus kõrvalistuja kohalt rooli

Esimesi päevi Järva vallavanema ametis Toomas Tammik ütleb, et kuigi on Koeru mees ja jätab oma kabineti kodualevis alles, näeb ta juhina valda kui tervikut. «Arvan, et hakkan oma laua taga veedetavat tööaega pooleks jagama Järva-Jaani ja Koeru vahel, kuid kindlasti on vallavanema töös palju piirkondades liikumist ja suhtlemist,» lausub ta.