Kertsmik ütles, et lumekahurid pannakse tööle kas täna või homme öösel. „Kõik ettevalmistused on selleks tehtud,“ sõnas ta.

Kertsmik selgitas, et kolme külmakraadiga lund tootma ei hakata, sest elekter on tänavu kallis ja see oleks liiga kulukas. „Esimestel päevadel toodame lund arvatavasti ainult öösel, aga kui ka päeval on juba viis miinuskraadi, siis töötavad kahurid ka päeval,“ sõnas ta.