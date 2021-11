Paide linnameeskonna koostöö Zahovaikoga jõuab lõpule

Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe ütles, et nad on viimase viie aasta jooksul viinud ellu olulise peatüki klubi strateegias, arendanud nii klubi organisatoorset võimekust, kui teinud olulise arengu ka esindusmeeskonna näol. „Kui Meelis Rooba juhtimisel sai Paidest vaieldamatult parim amatöörvõistkond, siis Slava ülesandeks sai viia Paide Premium liiga tippu. Täna võime öelda, et see missioon on edukalt ellu viidud,“ rääkis Veskimäe. „Oleme selle aja jooksul koos kogenud hulga imelisi hetki, mis on liitnud ja oluliselt kasvatanud ka klubi kogukonda. Samas on peatreeneriamet ka väga nõudlik, ning see läbi loob paratamatult fooni, kus ühel hetkel on järgmiseks käiguks vaja uut värskust. Paide linnameeskond jääb alatiseks klubiks, kus Slava peatreenerina alustas. Täname südamest Slavat tehtud töö eest ja soovime head minekut nii kaheks viimaseks mänguks, kui ka kogu tema edasiseks karjääriks peatreenerina!”