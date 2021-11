Laulukaare žürii liige Inger: siit tuleb noori, kes esinevad veel suurtel lavadel

Žürii liige muusik Inger kiitis, et lauljate tase on Järvamaal väga kõrge ja ta on kindel, et tänaste võistlejate seas oli ka neid, kes aastate pärast esinevad juba suurtel lavadel. „Mina sain igatahes väga hea kontsertelamuse ja lahkun Paidest üksnes positiivsete tunnetega,“ sõnas ta.