Haridus- ja Noorteameti projektijuhi Kadri Ratase sõnul toob õpetajaametit tutvustav programm kokku ja julgustab inimesi, kes on valmis oma eeskujuga noori inspireerima ja kaaluvad õpetajaametit oma järgmise karjäärivalikuna. “Inspiratsiooniprogramm pakub õpetajaametist huvitatutele võimaluse kogeda, mida õppimine ning õpetamine endast tänapäeval kujutavad. Samuti saab programmi raames minna õpetajale töövarjuks ning näha, milline on päriselt tema tööpäev,“ selgitas Ratas.

Programmi viimase lennu vilistlase Maige Lepp sõnul oli programmiga liitumine tema parim otsus. “Sain sealt baasettevalmistuse õpetajatööks. 1. septembrist 2021 töötan koolis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Töötan koolis, mis oli mulle juba enne südamelähedane ja kus õppis minu tütar. Töö on põnev, kuna õpetan nii eesti kui inglise keeles,” jagas Lepp kogemust ning lisas, et kindlasti soovitab teisel erialal töötavatel inimestel minna õppima õpetajaks, sest õpetajatöös tulevad kasuks kõik varasemalt omandatud oskused, eriti juhtimine ja lai silmaring.

Programmi oodatame kandidaate, kes on valmis olema noortele eeskujuks, on magistrikraadiga oma valdkonna spetsialistid (kraad võib olla omandamisel) ja plaanivad teha karjääripöörde. Oodatud on ka kunagi õpetajaks õppinud inimesed, kes pole selles ametis töötanud või on vahepeal teise karjääritee valinud ning kaaluvad nüüd õpetajaametisse naasmist.