Kui jätkuvalt leviv viirus kõrvale jätta, on selle aasta üks oluline märksõna olnud rahatarkus – seisev raha tuleb kasvama panna. Paljud on leidnud tee börsile, kus aktsiahinnad löövad rekordeid ja tootlused on muljetavaldavad. Atraktiivsed on ka teised varaklassid. Unistatakse finantsvabadusest enne pensioniiga.