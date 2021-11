Kuigi kodutute inimeste arv on viimasel aastakümnel vähenenud, on Eestis endiselt tuhandeid inimesi, kellel pole jõulukuul kodusoojust, mis neid ootaks. Need inimesed on nagu hüljatud kaisukarud, kellel kunagi on olnud kodus oluline koht – just seetõttu on Elron lisanud jõulukuul rongidesse vanad kaisukarud, kes kannavad erilist sõnumit, kutsudes tegema head.