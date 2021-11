„Noored, kes on kuritegusid toime pannud ja vanglasse sattunud, on sageli väga keerulise taustaga ja seetõttu vajavad nad vabanedes tuge, et jätkata õpinguid, leida tööd ning omada normaalseid suhteid nii pere kui teiste inimestega. Samas just noored on need, kelle puhul on kõige suurem lootus, et nendega tegeledes jäävad nad edaspidi õiguskuuleka elu juurde ja panustavad ühiskonda,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.