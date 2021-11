Tuleb mõelda ka sellele, et ainult rehvivahetusest ei piisa. „Talve ja rehvide puhul tuleb arvestada, et ainult rehv ei hoia autot teel. Seda teeb ikkagi juht,“ on öelnud Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane. „Kõige olulisem on muuta oma sõidustiili ja olla valmis libeduseks. Hoiduda tuleb äkilistest manöövritest, hoida suuremat pikivahet ja jälgida teeolusid ning libeduse puhul vähendada kiirust,“ lisas ta.