Tammik märkis, et Euroopa Liidu tõukefondidest avanevad meetmed toovad omavalitsustele 100 miljonit eurot ja Järva vald peab olema valmis nendest investeeringutest osa saama. «Selleks peame hoiduma emotsioonidel põhinevatest kulutustest. Iga läbimõtlemata kulutus vähendab meie investeerimisvõimekust,» ütles ta.

Tammik soovitas olla nutikas ja mitte pidada taaskasutust tabuks. «Hea näide on Koeru kultuurimaja, mille töötajad leidsid internetist remonti mineva hotelli sisustuse pakkumise. Ainult äraveo hinnaga sai kultuurimaja hubasuse lisamiseks põrandalampe, vaipu ja disainmööblit,» selgitas ta. «Miks mitte selliseid võimalusi kasutada? Me ei peaks seda häbenema, vastupidi – see näitab meie inimeste tarkust.»