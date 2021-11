Omniva operatsioonide juht Evert Rööpson ütles, et jõulueelsed nädalad on postifirmale kõige töörohkemad, sest peale pakkide suureneb ka kirjade, see tähendab jõulukaartide saatmine.

Rööpson sõnas, et viimastel aastatel on pakkide hulk hakanud suurenema juba novembris, mil ostupühad, nagu e-smaspäev ja must reede, on viinud pakihulgad peaaegu jõuluajaga võrreldavaks. Enne jõule võivad rekordpäevadel ja -nädalatel need olla tavapärase ajaga võrreldes kohati isegi kahe- kuni kolmekordsed.