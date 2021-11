Tartu ülikooli arheoloog ja luu-uurija Martin Malve ütles, et talle ei meenu, et Järvamaal oleksid arheoloogid keskaegseid külakalmistuid välja kaevanud, mistõttu on skelettide, hauapanuste ja kalmistu alalt leitud metallesemete uurimisest palju kasu just paikkonna ajaloo kirjeldamiseks.