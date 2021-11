Transpordiamet hoiatab: teeolud on muutunud talviseks

"Meie hooldepartnerid annavad endast parima, et teha teedele libedustõrjet, kuid arvestada tuleb, et see võtab aega. Palume liiklejatel olla ettevaatlikud," ütles Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa.

Kokku on libedatõrjeks ja lumelükkamiseks valmis 536 ühikut tehnikat, millest baasautosid on 227, patrullautosid 99, traktoreid 139, teehöövleid 46 ja lisaks veel 25 erinevat masinat.

"Meie baasauod on nähtavad ka liiklusäpis Waze, mis annab hoiatuse kui hooldeauto on läheduses. Loodame, et juhid arvestavad teehooldajatega ja ei hakka vägisi mööda sõitma kolonnist, mille esimeseks autoks on sahk," selgitas Randmaa.

Riigiteede hooldust teevad ettevõtjad 16 hooldelepingu alusel. Hooldetööde eesmärgiks on tagada riigiteede nõutud seisunditasemed. Lepingute täitmise üle teevad järelevalvet Transpordiameti spetsialistid, kes kontrollivad saavutatud teeseisundit. Järelevalve tegemisel on abiks 78 teeilmajaama ja 98 -kaamerat ning hooldetehnikal paiknevad GPS-seiresüsteemid.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab lähemate päevade jooksul lund ja kraadiklaasi näit püsib 0-kraadist allpool. Libeduseoht teedel on väga suur. Seetõttu on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Pimedal ja märjal ajal liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid. Muutuva teabega märkidega teelõikudes muudetakse lubatud sõidukiirust vastavalt liiklusoludele. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist.

Soovitame enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist tarktee.ee. Kindlasti tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras.