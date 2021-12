„Koolisaadikute programmiga alustasid oma teekonda finantskirjaoskuse eksperdiks noored üle Eesti, osalejaid on nii Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Narvast kui ka Haapsalust, Põlvast, Hiiumaalt ning Kilingi-Nõmmelt. Seega pärast põhjaliku rahatarkuse koolituste sarja läbimist, saavad noored oma teadmisi jagada mitte ainult pealinnas või suuremates linnades, vaid ka väiksemates asulates Eesti eri paigus, et koostöös panustada laiemalt finantskirjaoskuse parandamisse,“ kommenteeris SEB turunduse segmendijuht Delis Kruustik.

Novembris alanud ja kaheksa kuud kestva programmi jooksul saavad 10. ja 11. klassi õpilased rahvusvahelise koostöö kogemuse. Saadikuid koolitatakse eelarve planeerimise, säästmise, investeerimise, ettevõtluse, jätkusuutlikkuse ja finantspettuste teemadel. Lisaks toimuvad saadikutele õpitoad, mis räägivad edukast avalikust esinemisest, isikliku brändi loomisest ning teenuse disainist, et paremini oma finantsteadmiste jagamiseks ette valmistada. Noortele on nende isiklikul arengu ja loengupidamise teekonnal panga poolt toeks SEB mentorid.

„Koolisaadikute programmi eesmärgiks on jagada rahatarkust noortelt noortele. Usume, et tänu programmis omandatud kogemusele ja teadmistele on just noored ise kõige paremad finantskirjaoskuse õpetajad oma koolikaaslastele, seletades tundides teooriat enda vaatenurgast ja kasutades eakaaslastele sobivaid näiteid,“ lisas Kruustik.