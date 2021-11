Pärimuslaboriks nimetatakse protsessi, kus fookuses on ühe maakonna kõikides koolides erinevate eesti rahvapillide ning samast maakonnast pärit pärimuslugude ja pillimeeste tutvustamine läbi õpetlike kontsertide. Iga osalev laps saab pärast sündmust koju kaasa pärimusmuusika teemalise värviraamatu. Labor on mõeldud eelkõige 1.-5. klasside õpilastele, kuid Järvamaal said nii mõneski koolis osa ka kõikide põhikooli klasside õpilased. Pärimuslabor toimus Eestis sel aastal esmakordselt.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse noortesuuna juht Margit Kuhi sõnul alustati Pärimuslaboriga Järvamaalt. Ühtlasi rõõmustas Kuhi, et vaid üks Järvamaa kool jäi laborikontsertidest seekord välja. “Koolides tutvustasid Cätlin Mägi ja Lauri Õunapuu pärimuspille, mida Järvamaal ajalooliselt mängitud ning repertuaaris olid laulud ja pillilood, mis sealkandis levisid. Näiteks mängiti ja räägiti lugusid Türi kandi parmupilli- ja lõõtspillimängija Jaan Baumanni repertuaarist, samuti Järva-Madiselt pärit lõõtspillimängija Mart Antonovi lugusid,“ selgitab Kuhi Järvamaa koolides toimunud kontsertide sisu ja räägib, et lisaks said lapsed kaasa laulda ning Lauri Õunapuu juhtis tähelepanu vanades lauludes ette tulevatele algriimidele läbi põneva sõnamängu.

Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on Keskuse suurem plaan viia seesugune labor läbi igas Eesti maakonnas. “See on hea võimalus süstemaatiliselt just oma maakonna pärimust sealsetele lastele ja muusikaõpetajatele tutvustada ning ühtlasi jälgida kas ja millist mõju seesuguses protsessis osalemine, kus kaasatud on peaaegu kõik ühe maakonna koolid, õpetajatele ja õpilastele antud piirkonnas avaldab, “ räägib Noormaa ja lisab, et järgmisel aastal plaanib Pärimuslabor liikuda Saaremaale ja Hiiumaale ning Virumaale.