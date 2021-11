„Paides on peamiseks teenuseks isikut tõendavate dokumentide taotlemine ja näeme, et see on tegevus, mida saab teha mugavalt ja kiirelt teenindusse kohapeale tulemata ehk läbi meie iseteeninduse,“ rääkis Toomsalu. PPA kaugem eesmärk on iseteenindust ja digikioskite kasutamist veelgi rohkem soodustada. „Järvamaal kasutab kõikidest dokumenditaotlejatest iseteenindust juba praegu ligi 45% inimestest,“ lisas Toomsalu.