Väätsa rahvamaja aknad muutusid taas jõuluteemaliseks imedemaaks

Vaateakendel saab näha Väätsa kogukonna ja sõprade loomingut, mis on meisterdatud ligi 150 inimese poolt. Selle aasta läbivaks motiiviks on päkapikud, kuid rohkelt on ka teisi tegelasi nagu näiteks Väike Prints, minionid, lumememmed, mitmesugused muinasjututegelased jne.