Türi spordiklubide liidu projektijuht Liisa Gritšenko ütles, et lause koosneb tänava nimedest, mis tuleb Türi linnast üles leida. "Igal mainitud tänaval on kontrollpunkt, millel omakorda on peal üks sõna, millest kokku tuleb saada nädala lause. Aega on tegevust teha nädal aega, sest järgmisel pühapäeval avaneb juba uus liikumine," selgitas ta.