Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega saab edaspidi tõhusamalt kontrollida seda, et lastega ei töötaks inimesed, kellele see on keelatud nende varasema karistatuse tõttu. Eelnõu eesmärk on välistada lastele ohtu kujutavate inimeste töötamine lastekaitsetöötaja või lastega töötava isikuna.