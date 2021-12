Käes on aasta ilusaim aeg, mil üksteisest meelespidamiseks on kombeks mitmesuguseid kingitusi teha. Selliselt soovime näidata lähikondsetele, et hoolime neist. Kingitused käivad jõulukuuga kokku, ent siinkohal ei peaks unustama jõulukingituste tegemise algseid traditsioone. Uuskasutuskeskus kutsub oma kingitusi läbi mõtlema, kaaluma ühe valikuna keskkonda säästvaid teise ringi kinke ja tegema ka head.